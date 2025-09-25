Newsticker
Derbysieg! Ingolstadt schlägt München

Der ERC Ingolstadt hat das erste Oberbayern-Duell der Saison gewonnen. Gegen den EHC Red Bull München trumpft vor allem ein Neuzugang auf.
Riley Barber (l.) trifft dreifach
Riley Barber (l.) trifft dreifach
© IMAGO/Fotostand/SID/Schäfer
SID
Der ERC Ingolstadt hat das erste Oberbayern-Duell der Saison gewonnen. Gegen den EHC Red Bull München trumpft vor allem ein Neuzugang auf.

Der ERC Ingolstadt hat in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) das erste Oberbayern-Derby der Saison gegen den EHC Red Bull München gewonnen. Die Mannschaft von Headcoach Mark French setzte sich in einem offensiv geführten Duell auch dank eines Hattricks von Top-Neuzugang Riley Barber mit 6:3 (2:0, 2:2, 2:1) durch und fuhr im fünften Spiel den dritten Sieg ein.

{ "placeholderType": "MREC" }

Neben dem früheren NHL-Profi Barber (4./23./55.) trafen Alex Breton (20.), bester Verteidiger der vergangenen Saison, Daniel Pietta (39.) und Miles Powell (60.) für Ingolstadt. Für die Münchner waren Chris DeSousa (25./41.) und Maximilian Kastner (34.) mit seinem 100. DEL-Tor erfolgreich.

Der ERC, in der letzten Saison noch Hauptrundensieger, rückte vorübergehend auf Rang vier vor. München ist mit zwei Siegen Neunter.

