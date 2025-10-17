DEL: Berlin siegt weiter - Mannheim verliert

SID 17.10.2025 • 22:14 Uhr Die Eisbären Berlin bauen ihre Siegesserie in der DEL aus. Die Adler Mannheim kassieren eine bittere Pleite.

Die Eisbären Berlin bleiben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) auf dem Vormarsch. Der Titelverteidiger feierte am elften Spieltag durch ein 3:2 (0:0, 2:1, 1:1) gegen die Grizzlys Wolfsburg den fünften Sieg am Stück und verkürzte den Rückstand auf Spitzenreiter Adler Mannheim auf sieben Punkte. Der Rivale verlor überraschend gegen die Schwenninger Wild Wings mit 0:3 (0:0, 0:1, 0:2).

Die Straubing Tigers zogen nach dem 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) über den Vorletzten Iserlohn Roosters und dem vierten Erfolg nacheinander mit den Mannheimern nach Zählern (27) gleich. Der EHC Red Bull München verlor bei den Löwen Frankfurt mit 1:2 (0:0, 0:1, 1:0, 0:1) nach Verlängerung und musste den nächsten Rückschlag hinnehmen. Bei beiden Gegentoren patzte Nationaltorhüter Mathias Niederberger.

Für eine weitere Überraschung sorgten die Augsburger Panther. Die Schwaben verspielten bei den Fischtown Pinguins Bremerhaven im Schlussdrittel zwar eine 3:0-Führung, holten nach dem 4:3 (2:0, 1:0, 0:3, 0:0, 1:0) nach Penaltyschießen aber immerhin zwei Punkte. Der ERC Ingolstadt drehte gegen die Nürnberg Ice Tigers einen 1:3-Rückstand und gewann furios 7:4 (1:3, 3:0, 3:1).

Nach dem Aus in der Champions Hockey League (CHL) trafen die Verteidiger Mitchell Reinke (23.) und Jonas Müller (24.) sowie Andreas Eder (44.) für die von Verletzungssorgen geplagten Eisbären. Luis Schinko (32.), der erst am Mittwoch aus München zurückgekehrt war, und Janik Möser (47.) erzielten die Gästetreffer.

