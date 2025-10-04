DEL: Löwen schlagen auch die Haie

SID 04.10.2025 • 21:29 Uhr Die Löwen Frankfurt kämpfen sich weiter nach vorne. Nach dem kompletten Fehlstart holt Frankfurt den dritten Sieg in Folge.

Erst Negativserie, dann Erfolgsserie: Die Löwen Frankfurt haben die Kölner Haie in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) mit 2:1 (0:0, 1:0, 1:1) geschlagen und ihren dritten Sieg nacheinander geholt.

Mit jetzt acht Punkten sprangen die Hessen vorerst auf Tabellenplatz elf, die Haie (12) sind weiter Fünfter.

Für Frankfurt, das mit fünf aufeinanderfolgenden Pleiten in die Saison gestartet war - davon vier zu Hause -, trafen Ty Glover (27.) und Dennis Lobach (50.).