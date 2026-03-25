DEL: Mannheim startet mit klarem Heimsieg ins Viertelfinale

SID 25.03.2026 • 21:34 Uhr Die Adler setzen sich zum Auftakt der Best-of-seven-Serie durch. Bremerhaven gerät früh ins Hintertreffen und findet keine Antwort.

Die Adler Mannheim haben zum Auftakt ihres Viertelfinal-Duells in der Deutschen Eishockey Liga ein klares Ausrufezeichen gesetzt. Die Kurpfälzer gewannen Spiel eins der Best-of-seven-Serie gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven mit 5:2 (2:0, 2:1, 1:1) und gingen damit in der Serie in Führung.

Mannheim legte früh die Basis für den Erfolg: Nationalspieler Marc Michaelis brachte die Gastgeber bereits in der dritten Minute in Führung, Kris Bennett erhöhte im ersten Drittel (15.). Bremerhaven verkürzte durch ein Powerplay-Tor von Phillip Bruggisser (25.), doch Mannheim stellte durch Nicolas Mattinen (29.) schnell den alten Abstand wieder her, ehe Luke Esposito (34.) und Yannick Proske (50.) für die Entscheidung sorgten. Rayan Bettahar (51.) verkürzte noch.