Eishockey-WM: DEB-Debakel gegen Schweiz in WM-Vorbereitung

Vor der WM in Finnland (13. bis 29. Mai) stehen für die deutsche Mannschaft noch drei weitere Tests an. Am kommenden Freitag und Samstag folgen zwei Duelle mit Ex-Weltmeister Slowakei, der ebenfalls in der WM-Vorrunde auf Deutschland trifft. Die WM-Generalprobe findet am 8. Mai in Schwenningen gegen Außenseiter Österreich statt.