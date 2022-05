DEB-Team vor Dänemark gewarnt: "Noch ticken Luft nach oben"

Bundestrainer Toni Söderholm hat auf dem Weg Richtung Viertelfinale vor dem wichtigen vierten Gruppenspiel der Eishockey-Nationalmannschaft bei der WM in Finnland am Donnerstag (15.20 Uhr/Sport1 und MagentaSport) gegen Dänemark vor dem Weltranglistenzehnten gewarnt. "Die Dänen spielen ziemlich körperbetont und haben eine Mannschaft, die seit mehreren Jahren so im Kern zusammen ist", sagte Söderholm. Der 44-Jährige erwartet ein "sehr intensives" Spiel.