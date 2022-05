Eishockey-WM: DEB-Team will gegen Italien nachlegen

Vor der Partie gegen Dänemark in der finnischen Hauptstadt hatte die DEB-Auswahl nach einem Feuer in der altehrwürdigen Halle nach einer kompletten Räumung zunächst in voller Ausrüstung und teilweise in Schlittschuhen vor der Halle ausharren müssen. Nach einer Stunde durfte die Mannschaft zurück in die Kabine in der anliegenden Trainingshalle. „Das war schon speziell“, sagte Kapitän Moritz Müller, „aber es hat uns mental nicht groß beschäftigt.“