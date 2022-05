DEB-Team will vor Endspurt "letzte Kräfte tanken"

Bundestrainer Toni Söderholm gönnt seinen Spielern nach dem 9:4-Torfestival gegen Italien und dem damit verbundenen fast sicheren vorzeitigen Einzug ins Viertelfinale der Eishockey-WM in Finnland am spielfreien Samstag eine kurze Ruhepause. "Ich glaube, das ist die letzte Möglichkeit, ein bisschen den Kopf frei zu bekommen. Das sollten wir auch nutzen. So tanken wir die letzten Kräfte, die wir brauchen für den Endspurt", sagte der 44-Jährige am Freitag nach dem vierten Sieg in Folge.