DEB-Team zieht vorzeitig ins WM-Viertelfinale ein

In den letzten beiden Vorrundenspielen am Sonntag gegen Kasachstan (15.20 Uhr) und am Dienstag gegen die Schweiz (11.20 Uhr/beide Sport1 und MagentaSport) will sich Deutschland eine gute Ausgangslage für die Runde der letzten acht Teams (ab 26. Mai) verschaffen. Im vergangenen Jahr war die DEB-Auswahl bei der WM in Riga bis ins Halbfinale gestürmt und am Ende Vierter geworden.