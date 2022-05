Eishockey-WM: Stützle fehlt im Training - Einsatzchancen von Reichel und Gawanke "Fifty-Fifty"

Der verletzte NHL-Youngster Tim Stützle, der beim 3:2 am Montag gegen Außenseiter Frankreich nach einem Check gegen sein Knie im ersten Drittel vom Eis in die Kabine gehumpelt und nicht mehr zurückgekehrt war, stand am Mittwoch den zweiten Tag in Folge beim Training nicht auf dem Eis. "Es gibt nichts Neues", sagte Söderholm.