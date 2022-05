Sieg gegen Kasachstan: DEB-Team kämpft um Gruppensieg

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat bei der WM in Finnland den fünften Sieg in Folge gefeiert und kämpft zum Abschluss der Vorrunde gegen die Schweiz um den Gruppensieg. Das bereits vorzeitig für die K.o.-Runde qualifizierte Team von Bundestrainer Toni Söderholm bezwang am Sonntag in Helsinki Schlusslicht Kasachstan mit 5:4 (3:2, 1:1, 1:1).