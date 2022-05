Eishockey-WM: Söderholm optimistisch bei Stützle - Kontakt zu Reichel und Gawanke

Wann Lukas Reichel und Leon Gawanke, die am Sonntag in der zweitklassigen nordamerikanischen Liga AHL aus den Playoffs ausgeschieden waren, zum deutschen Team reisen können, ist noch offen. „Wir warten auf die Ergebnisse der PCR-Tests, damit sie frei sind zum Reisen“, sagte Söderholm: „Wir waren und stehen in Kontakt mit beiden.“