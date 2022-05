Titelverteidiger Kanada siegt nach Aufholjagd

Mit einer furiosen Aufholjagd hat Titelverteidiger Kanada bei der Eishockey-Weltmeisterschaft in Finnland die Chance auf sein 28. WM-Gold gewahrt. Das Team aus dem Eishockey-Mutterland bezwang im Viertelfinale den elfmaligen Weltmeister Schweden nach 0:3-Rückstand noch mit 4:3 (0:2, 0:1, 3:0, 1:0) nach Verlängerung und trifft im Halbfinale am Samstag in Tampere auf den zwölfmaligen Weltmeister Tschechien, der Deutschland 4:1 (2:0, 1:0, 1:1) besiegte.