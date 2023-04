Eishockey WM-Vorbereitung: Bundestrainer Kreis will "Akzente setzen"

Eishockey-Bundestrainer Harold Kreis will in den ersten Testspielen auf dem Weg zur WM keine großen Veränderungen an der Spielweise der Nationalmannschaft vornehmen: „Wir wollen den ein oder anderen Akzent setzen“, sagte der Deutsch-Kanadier am Dienstag, dem zweiten Tag der Vorbereitung auf das Turnier in Tampere und Riga (12. bis 28. Mai).

Im Training könne man das nur teilweise simulieren, sagte Kreis: "Am besten gelingt das in den Spielen." Der Schwerpunkt in den Tests gegen Tschechien am Donnerstag (19.30 Uhr) in Kassel und zwei Tage später (17.00 Uhr/beide MagentaSport) in Frankfurt läge darauf, die Trainingsinhalte so schnell wie möglich umzusetzen. Für Kreis sind es die ersten Länderspiele, er hatte das Amt Anfang des Jahres als Nachfolger von Toni Söderholm angetreten.