"Alle fit": DEB-Team ohne personelle Probleme

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft geht ohne personelle Probleme ins vorletzte WM-Gruppenspiel. "Alle sind fit", berichtete Bundestrainer Harold Kreis nach dem Training am Samstag in Tampere mit Blick auf die Partie am Sonntag (15.20 Uhr MESZ/Sport1 und MagentaSport) gegen Aufsteiger Ungarn. Bei der Übungseinheit im Keller der Nokia Arena fehlte unter anderem NHL-Stürmer John-Jason Peterka, den Kreis in den letzten Minuten beim 4:2 gegen Österreich nicht mehr eingesetzt hatte.