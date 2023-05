Eishockey-WM 2023: USA gewinnt knapp gegen Österreich

Nach einem torlosen Anfangsdrittel steigerte sich der Favorit und ging Mitte des zweiten Abschnitts durch einen Treffer von Rocco Grimaldi (28.) in Front.

Die Österreicher, die bisher erst einen Punkt gesammelt haben, steckten nicht auf und glichen durch Thomas Raffl (38.) aus. 57 Sekunden waren die Nordamerikaner allerdings wieder in Front, Carter Mazur schoss den erneuten Führungstreffer.

Österreich schnuppert an Sensation gegen die USA

Die Zwei-Tore-Führung brachte jedoch nicht die benötigte Sicherheit in der US-Defensive. So kam der Außenseiter immer wieder zu Chancen, die sie aber nicht nutzen konnten. Selbst einen Penalty vom starken Dominic Zwerger fand nicht den Weg in die Maschen.