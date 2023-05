Eishockey-WM: DEB-Team kassiert dritte Niederlage

Drittes Spiel, dritte Niederlage: Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat bei der WM in Finnland und Lettland auch gegen den dritten Medaillenkandidaten verloren. Nach dem 2:3 (0:0, 2:1, 0:2) gegen die USA steht die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) erstmals seit dem Abstieg 2005 vor dem vierten Spieltag ohne Punkte da.

Der Augsburger Samuel Soramies (31.) und der Münchner Justin Schütz (40.) erzielten vor 8003 Zuschauern in Tampere die Tore für das Team von Bundestrainer Harold Kreis, der erstmals den nachgereisten AHL-Verteidiger Leon Gawanke einsetzen konnte. Für die Amerikaner, die zum Auftakt den Weltmeister und Olympiasieger Finnland mit 4:1 entzaubert hatten, trafen Ronnie Attard (26.), Sean Farrell (46.) und Matt Coronato (55.).

Nach den drei stärksten Gegnern Schweden (0:1), Finnland (3:4) und USA warten nun die vermeintlich leichteren Aufgaben, in denen sich die DEB-Auswahl keine Ausrutscher leisten kann. Am Donnerstag (19.20 Uhr MESZ/Sport1 und MagentaSport) gegen Dänemark beginnen die Spiele, in denen es um die Viertelfinalteilnahme geht.