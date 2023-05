Eishockey-WM: DEB-Team verliert bei Kreis-Debüt

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat bei der WM-Premiere von Harold Kreis als Bundestrainer eine Überraschung verpasst. Das Team um Stanley-Cup-Sieger Nico Sturm und NHL-Jungstar Moritz Seider verlor sein Auftaktspiel in Tampere gegen Schweden nach starker Leistung mit 0:1 (0:0, 0:0, 0:1). Schon am Samstag (19.20 Uhr MESZ/Sport1 und MagentaSport) wartet der nächste schwere Brocken: Zweiter Gegner in der Vorrundengruppe A ist Titelverteidiger und Gastgeber Finnland.

Die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB), die ihre siebte WM-Niederlage in Folge gegen die Tre Kronor kassierte, war vor 9179 Zuschauern zunächst die bessere Mannschaft, nutzte ihre Chancen aber nicht. Für den elfmaligen Weltmeister traf Oscar Lindberg im Powerplay (42.). Seider und AHL-Verteidiger Kai Wissmann, die erst vor wenigen Tagen zur Mannschaft gestoßen waren, standen schon auf dem Eis. Abwehrspieler Leon Gawanke, ebenfalls in den AHL-Play-offs ausgeschieden, wird erst am Wochenende in Finnland erwartet.