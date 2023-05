Eishockey-WM: Schweiz startet mit Kantersieg - Österreich verliert

Die Schweiz ist mit einem Kantersieg in die Eishockey-WM in Finnland und Lettland gestartet.

Das Team um NHL-Stürmer Nino Niederreiter fegte in seinem Auftaktspiel der Vorrundengruppe B den Aufsteiger Slowenien mit 7:0 (2:0, 1:0, 4:0) vom Eis. Vor 3260 Zuschauern in Riga war der Angreifer der Winnipeg Jets einmal erfolgreich, Denis Malgin von der Colorado Avalanche steuerte zwei Tore bei.

Für Österreich begann die zweite WM nach dem Aufstieg am Grünen Tisch wegen des Ausschlusses von Russland und Belarus dagegen mit einer Niederlage. Die Mannschaft um Jungstar Marco Rossi verlor in der deutschen Gruppe A in Tampere gegen Frankreich mit 1:2 (0:1, 0:0, 1:0, 0:1) nach Verlängerung.