Eishockey-WM: Österreich überrascht auch Finnland

Österreich sorgt bei der Eishockey-WM in Tschechien weiter für Furore. Nach der irren Aufholjagd gegen Titelverteidiger Kanada schlug der Außenseiter am Donnerstag Finnland mit 3:2 (0:2, 1:0, 2:0) und holte beim Turnier seinen ersten Sieg. Kanada und die USA gaben sich keine Blöße.

Die Österreicher hatten am Mittwoch gegen die Kanadier im letzten Drittel aus einem 1:6 ein 6:6 gemacht und in der Verlängerung verloren. Auch gegen die Finnen hieß es 0:2, dann drehten Mario Huber (24.), Thimo Nickl (50.) und Benjamin Baumgartner (60.) das Spiel. Die Entscheidung in Prag fiel eine Sekunde vor der Schlusssirene. Österreich hatte noch nie zuvor die Finnen bei einer WM besiegt.