"Jetzt nicht Weltmeister": DEB-Team tritt nach Torrausch auf die Bremse

So positiv der höchste deutsche WM-Sieg seit 19 Jahren auch war, für die Stimmung, für das Selbstbewusstsein und für die Tabelle - Wissmann, der mit einem traumhaften Solo zum 2:0 früh die Weichen gestellt hatte, mahnte zur Zurückhaltung.

„Wir bleiben in der Mitte“, sagte der 27-Jährige und fügte mit Blick auf die 1:6-Pleiten zuvor gegen die USA und Schweden an: „Genauso wie wir nach den letzten beiden Niederlagen nicht unser gesamtes Selbstvertrauen verloren haben, denken wir jetzt nicht, dass wir Weltmeister sind.“

Zumindest ist vor den letzten Vorrundenspielen am Freitag (16.20 Uhr) gegen Kasachstan, am Samstag (16.20 Uhr) gegen Aufsteiger Polen und am Dienstag (12.20 Uhr) gegen Frankreich der Weg ins Viertelfinale vorgezeichnet. Schon zwei Siege sollten zum Weiterkommen reichen - mit dem genesenen Anführer Sturm und dem endlich treffenden Torjäger Peterka, aber auch einer deutlich stabileren Abwehr keine übermäßig knifflige Aufgabe.