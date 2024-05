Nächster Kantersieg: DEB-Team nimmt Viertelfinale ins Visier

Nach der wilden Achterbahnfahrt der ersten Woche haben die deutschen Vizeweltmeister bei der Eishockey-WM in Tschechien den Weg ins Viertelfinale eingeschlagen. Das Team von Bundestrainer Harold Kreis fertigte nach zwei deutlichen Pleiten und einem Kantersieg auch Kasachstan mit 8:2 (2:1, 3:0, 3:1) ab, zum Weiterkommen reicht voraussichtlich ein weiterer Erfolg aus den verbleibenden beiden Vorrundenspielen.

NHL-Debütant Maksymilian Szuber (2.), der Straubinger Parker Tuomie (3.), NHL-Torjäger John-Jason Peterka (22.), Geburtstagskind Lukas Reichel (29./51.), der Bremerhavener Lukas Kälble (36.), Berlins Frederik Tiffels (55.) und der Münchner Maximilian Kastner (59.) erzielten vor 8479 Zuschauern in Ostrava die Tore für die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB). Zudem glänzte der Ingolstädter Wojciech Stachowiak mit vier Assists. Roman Startschenko (8.) und Artjom Koroljow (52.) trafen für den Weltranglisten-15., der bislang nur gegen Frankreich gewann. Zum Abschluss der Gruppe B trifft das Kreis-Team am Samstag (16.20 Uhr) auf Aufsteiger Polen und am Dienstag (12.20 Uhr/jeweils ProSieben und MagentaSport) auf Frankreich.