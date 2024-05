Torrekord inklusive: DEB-Team gewinnt Viertelfinal-Generalprobe

Die offensivstarke Mannschaft stellte mit 34 Toren einen WM-Vorrundenrekord für den Deutschen Eishockey-Bund (DEB) auf, zwei weitere Treffer wurden nach Videobeweis aberkannt. Doch in der Defensive wurden erneut gravierende Mängel offensichtlich. Die fünfte Teilnahme an der K.o.-Runde in Folge hatte bereits seit Sonntagabend festgestanden. Im Viertelfinale am Donnerstag ist vor allem in der Abwehrarbeit eine deutliche Steigerung notwendig, wenn die WM nicht schnell enden soll.