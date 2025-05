Eishockey-WM 2025: Deutschland - Ungarn LIVE im TV, Stream, Ticker

Philipp Grubauer musste sich noch einmal in voller Montur in den Bus quetschen. Für die Fahrt zum letzten Training in der Arena des lokalen Eishockey-Erstligisten vor dem WM-Start machte sich der NHL-Torwart so klein wie möglich. Ab Samstag darf der 33-Jährige wieder groß sein - wenn nach fünf Tagen Wartezeit in Herning für die deutsche Nationalmannschaft endlich die Weltmeisterschaft mit der Partie gegen Ungarn (ab 16.20 Uhr im LIVETICKER) beginnt.