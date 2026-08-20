Eishockey-WM: DEB-Frauen bereiten sich in Bremerhaven vor

Die deutschen Eishockey-Frauen bestreiten ihre WM-Vorbereitung in Bremerhaven. Das teilte der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) am Donnerstag mit. Die Nationalmannschaft kehrt damit an den Ort zurück, an dem sie sich 2025 für die Olympischen Winterspiele qualifiziert hatte.

„Wir haben nur gute Erinnerungen an Bremerhaven und kehren sehr gerne wieder zurück“, sagte Bundestrainer Jeff MacLeod. Sein Team, das bei den Winterspielen in Mailand das Viertelfinale erreichte, wird am 28. Oktober in Bremerhaven anreisen. Zum Abschluss der Vorbereitung spielt die DEB-Auswahl am 31. Oktober ein Testspiel gegen Japan. Am Tag darauf geht es weiter nach Dänemark, wo die WM vom 6. bis 16. November in den Städten Herning und Esbjerg stattfindet.