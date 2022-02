Eishockey, DEB-Team: Aus den Birken tritt aus Nationalteam zurück

Aus den Birken hatte 2018 bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang mit der DEB-Auswahl die Silbermedaille gewonnen. In Peking kam er lediglich im letzten Vorrunden-Spiel gegen die USA (2:3) zum Einsatz. Die deutsche Mannschaft schied anschließend in der K.o.-Partie gegen die Slowakei (0:4) aus.