Eishockey: Söderholm stärkt Trainerstab mit Nürnbergs Rowe

Mit dem Nürnberger Trainer Tom Rowe als Assistent an der Bande und fünf neuen Spielern auf dem Eis geht die Eishockey-Nationalmannschaft in ihre ersten WM-Tests vor eigenem Publikum. Der 65-jährige Amerikaner Rowe verstärkt vor den Länderspielen am Donnerstag (19.30 Uhr) und Samstag (15.00 Uhr LIVE im TV auf SPORT1) in Rosenheim gegen die Schweiz den Stab von Bundestrainer Toni Söderholm.