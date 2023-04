Klare Klatsche für den DEB! Kreis-Debüt beim DEB geht schief

Zum Auftakt der WM-Vorbereitung unterlag die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) Tschechien mit 2:6 (1:0, 0:2, 1:4) (Highlights in der Nacht von Donnerstag auf Freitag um 0.30 Uhr bei SPORT1). Am Samstag (17.00 Uhr) treffen beide Teams in Frankfurt erneut aufeinander.