DEB-Team verliert erneut gegen die Slowakei

Stürmer Noah Dunham vom ERC Ingolstadt traf in Banska Bystrica bei einem frühen Penalty (2.) nur den Pfosten. Beste deutsche Torgelegenheiten rund um das slowakische 1:0 durch Sebastian Cederle (14.), bereits am Mittwoch dreifacher Torschütze, vergaben danach Bennet Roßmy und Alexander Blank.

Jahreshöhepunkt für die Nationalmannschaft ist die Weltmeisterschaft in Schweden und Dänemark (9. bis 25. Mai). Bei der WM im vergangenen Jahr in Tschechien waren Deutschland (an der Schweiz) und die Slowakei (an Kanada) jeweils im Viertelfinale gescheitert.