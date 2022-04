Um wieder Selbstvertrauen aufbauen zu können, sollte möglichst gegen Tschechien gleich ein Sieg her. Nach dem Spiel am 14. April kommt es einen Tag später zu einem weiteren Aufeinandertreffen. Das WM-Turnier mit den 16 Teams aus der Top-Division findet vom 13. bis 29. Mai 2022 in Tampere und Helsinki statt. (NEWS: Alles Wichtige zum Eishockey)