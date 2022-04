Eishockey: Sport1 überträgt vier WM-Vorbereitungsspiele live

Sport1 überträgt vier der sieben Vorbereitungsspiele der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft auf die WM in Finnland (13. bis 29. Mai) live im Free-TV. Die Partien am 14. April in Tschechien, am 23. April gegen die Schweiz und am 30. April gegen die Slowakei zeigt der Sender ebenso wie die Generalprobe am 8. Mai gegen Österreich.