Zwei Wochen vor WM-Start: DEB-Team verliert erneut

22 Stunden zuvor hatte der Ex-Weltmeister, gegen den die deutsche Mannschaft bei den Olympischen Spielen in Peking mit 0:4 in der Viertelfinalqualifikation ausgeschieden war, 3:1 gewonnen. In den ersten vier WM-Tests hatte es in Tschechien und gegen die Schweiz jeweils einen Sieg und eine Niederlage gegeben.