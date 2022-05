Keine klare Zielsetzung des DEB-Teams vor Eishockey-WM

Die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes hat ihre Lehren aus den enttäuschenden Olympischen Winterspielen in Peking gezogen und verzichtet auf ein klar ausgegebenes Ziel für die WM in Finnland (13. bis 29. Mai). "Ich denke, wir haben aus den Olympischen Spielen vielleicht ein bisschen gelernt, was dieses offensive Aussprechen der Erwartungen betrifft", sagte Kapitän Moritz Müller vor der WM-Generalprobe in Schwenningen gegen Österreich am Sonntag (17.00 Uhr/Sport1 und MagentaSport).