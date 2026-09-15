Nächster Rückschlag: Ouédraogo muss operiert werden

Der Leipziger bleibt vom Verletzungspech verfolgt.

Nächster Rückschlag für Fußball-Nationalspieler Assan Ouédraogo: Der Offensivspieler von Bundesligist RB Leipzig hat sich im Heimspiel gegen den Hamburger SV am vergangenen Sonntag (5:0) eine Kapselverletzung in der rechten Schulter zugezogen und muss sich einer Operation unterziehen. Das teilten die Sachsen am Dienstag mit. Ouédraogo werde „bis auf Weiteres ausfallen“, so der Klub, der keine näheren Angaben zur voraussichtlichen Ausfallzeit machte.

Der 20-jährige Ouédraogo, der gegen den HSV in der 35. Minute verletzungsbedingt ausgewechselt worden war, wird damit auch nicht für die anstehenden Nations-League-Spiele der DFB-Elf von Bundestrainer Jürgen Klopp zur Verfügung stehen. Ouédraogo war bereits in der Vorbereitung auf die laufende Saison mit einer Kapselverletzung in der rechten Schulter ausgefallen. Erst in der Vorwoche hatte er in der Champions League bei Como 1907 (1:4) seine Comeback gefeiert.

„Assan hat in den letzten Jahren so viel Pech mit Verletzungen gehabt und sich trotzdem immer wieder zurückgekämpft. Umso härter ist es, dass er jetzt erneut einen Rückschlag verkraften muss“, sagte Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer: „Wir wissen, wie viel Arbeit, Wille und Leidenschaft Assan in seine Rückkehr investiert hat. Wir stehen als Klub geschlossen hinter ihm, werden ihn auf seinem Weg begleiten und alles dafür tun, dass er noch stärker zurückkommt. Wir geben ihm jetzt die Zeit und die volle Unterstützung, die er dafür braucht.“

Für Ouédraogo, der als Nachrücker bei der zurückliegenden WM im Kader der deutschen Nationalmannschaft stand, ist es der nächste gesundheitliche Rückschlag. Wegen einer Sehnenverletzung im linken Knie hatte er bereits Anfang des Jahres mehrere Monate aussetzen müssen. Auch zum Ende des Vorjahres hatte er wegen einer Sehnenverletzung in der linken Kniekehle mehrere Wochen gefehlt.