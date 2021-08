Halo Infinite erscheint noch dieses Jahr

Zur gamescom hätte es eigentlich eine Überraschungsankündigung geben sollen, doch wie so oft, kam den Plänen ein Leak in die Quere. Diesmal waren es Microsoft selbst, die versehentlich das Datum, den 8. Dezember 2021, in ihrem Store verkündeten. Während der gamescom Opening Night Live mit Geoff Keighley wurde der Release später offiziell bestätigt.