FIFA 22: Eligella Cup mit Alphonso Davies - Abbruch wegen Bayern-Star

Ob der Wettbewerb nachgeholt wird, ist unklar. Auch hinter einer erneuten Teilnahme des Bayern Stars steht ein großes Fragzeichen. Die Fans würde es sicher freuen, den jungen Kanadier mit seiner virtuellen Version doch noch in Aktion zu sehen. Dafür muss die Konsole allerdings erst wieder in tadellosem Zustand sein. Im Idealfall kann das Event dann bereits in einer Woche einen zweiten Versuch starten.