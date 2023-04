69-Milliarden-Deal! Jetzt blockiert England Microsoft

England blockiert 69-Milliarden-Deal

Microsoft will Activision Blizzard kaufen - doch immer wieder werden dem US-Unternehmen Steine in den Weg gelegt. Nun könnte der Deal an einem Veto aus England scheitern.

