Visionspapier für den eSports in Deutschland 2030

Blickt man auf Länder wie Frankreich, den USA oder auch Polen wir schnell klar, dass die Akzeptanz für den eSports hierzulande noch in den Kinderschuhen steckt. Auf lokaler Ebene - siehe Spandau, Berlin - wird immer wieder versucht, den eSports entsprechend anzupacken, dennoch bleiben die bürokratischen wie politischen Hürden bestehen, aber vor allem ist die generelle Wahrnehmung ein schier unüberwindbares Hindernis.

Die Unterzeichner:

Mehr eSports wagen!

Unter dem Titel „Visionspapier: E-Sport in 2030″ werden verschiedene Ideen und Vorschläge zusammengefasst, wie Deutschland in Sachen eSports bis 2030 zum Big Player in der Branche avancieren könnte. Unter anderem soll es mehr Austausch zwischen Publishern, Teams, Turnierorganisatoren und auch Streaminganbietern geben, um für alle Beteiligten neue Möglichkeiten der Monetarisierung zu erschließen.