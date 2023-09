Das Update für eFootball 2024 ist da!

Am heutigen Mittwoch ist es endlich soweit - zumindest für alle Smartphone- oder Tablet-User. Der japanische Entwickler Konami hat das erste große Update für die mobile Fassung von eFootball 2024 veröffentlicht. Zwar ist es den Spielenden bislang lediglich möglich, offline gegen die KI zu spielen, dennoch soll der eigentliche Release nicht mehr allzu lange auf sich warten. In der App heißt es, dass der Nachfolger von Pro Evolution Soccer gegenwärtig generalüberholt wird und ab dem 07.09. vollumfänglich zur Verfügung steht.

Auch in Sachen Konsolen- wie PC-Version müssen sich die Fans nicht mehr lange in Geduld üben. Sowohl im Microsoft Store als auch dem PlayStation Network findet sich bereits die aktualisierte Fassung von eFootball 2024. Für diese steht einmal mehr Lionel Messi Pate, der vor einigen Wochen von Paris Saint-Germain in die Vereinigten Staaten zu Inter Miami wechselte. Hier sorgt der amtierende Weltmeister für ordentlich Furore und zieht Zuschauer aus Hollywood an.