Ein wahnsinniger Charakter: Mad Maggie landet in Apex Legends

Dann gibt es nicht nur die neue spielbare Figur, sondern einen zusätzlichen Spielmodus. Dieser nennt sich Control und ist nur zeitlich begrenzt verfügbar. In den ersten drei Wochen von Ungehorsam/Defiance wählt man in diesem Matchtyp ein Loadout und tritt darin in Teams, bestehend aus jeweils neun Spielern, gegeneinander an, um Kontrollpunkte auf der Karte zu sichern. Da sich der Geburtstag von Apex Legends nun zum dritten Mal jährt, versprechen Respawn ihrer Spielerbasis mit dem nächsten Patch auch etliche Geschenke und ein Update für die Map Olympus.