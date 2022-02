Exklusivinterview mit Apex-Legends-Macher Steven Ferreira - Teil 2

Steven Ferreira: Hmm, generell betrachtet würde ich nicht sagen, dass es dieses eine schwierige Element gegeben hat, im Sinne von entwickeln. Legenden und Karten dauern grundsätzlich am längsten, was aber auf den Prozess an sich zurückzuführen ist. Hierbei versuchen wir immer einen Schritt in die richtige Richtung zu machen und wenn wir das Gefühl haben, dass wir damit nicht weiterkommen, verfolgen wir stattdessen eine andere Idee. Es von der Idee bis zur finalen Umsetzung zwischen ein bis zwei Jahre, je nachdem um was sich handelt. Die beiden genannten Inhalte sind es zudem, die nach der Veröffentlichung die meiste Pflege benötigen. Alles wird mit einem Ziel im Kopf entwickelt, umgesetzt und getestet, damit es dieser Idee entspricht. Doch sobald ein Inhalt live geht und wir sehen, was die Spieler alles damit anstellen, müssen wir immer wieder die Elemente anpassen, verbessern und vieles mehr. Und, wenn ich ehrlich bin, das ist eines jener Dinge, die Apex Legends, als Live-Service-Game, so großartig macht.