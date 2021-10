Eigene Battle Royale WM für Call of Duty: Mobile

Am 9. und 10. Oktober nehmen insgesamt vier Regionen aus aller Welt an den Call of Duty: Mobile Battle Royale World Invitationals teil. (Zwei Tage, weil es so lange dauert, den Namen auszusprechen.) Europa, Nordamerika, Lateinamerika und APAC kämpfen bei dem Event um einen Preispool von 100.000 USD, wie das Unternehmen bei Twitter ankündigte.