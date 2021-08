Call of Duty: Warzone – Alles zur neuen MP CX-9

In Modern Warfare schließt ihr die Herausforderung ab, indem zwei Fernschuss-Kills mit einer MP in fünf verschiedenen Runden erzielt werden. Am einfachsten wird das auf Shoot House Kill im mittleren Gang funktionieren. Nutzt dafür eine MP 5 mit dem Monolith Schalldämpfer, einem Vordergriff und dem VLK 3x Visier.