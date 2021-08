Dota 2: Patch 7.30 kommt nach Nemestice

Das The International 10 findet in diesem Jahr nicht wie geplant in Stockholm, Schweden, statt, stattdessen wurde das Turnier nach Bucharest und somit Rumänien verlegt. Der Grund sind strikte Regelungen im Umgang mit Großereignissen zu Zeiten der Corona-Krise. Zwar erhalten elitäre Sportevents in Schweden eine Sondergenehmigung in Bezug auf Besucher, doch gemäß der Auffassung der schwedischen Regierung falle das The International nicht in diese Kategorie. Entsprechend musste Valve umdisponieren und entschied sich wenig später für Bucharest.