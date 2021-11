Dota 2: Alles zur neuen DPC-Saison 2021/22

Spielkarten aller Profis können gesammelt und anschließend in Fantasy-Roster platziert werden, um Fantasy-Punkte zu sammeln. Nach jedem Spieltag wird die Performance der gewählten Spieler bewertet und entsprechend viele Punkte vergeben. Nach dem Ende jeder Saison werden so Fantasy-Level ermittelt, die sich danach richten, wie viele Punkte ihr in einer Region sammeln konntet. Jedes Level schaltet Belohnungen wie Skins, Voicelines, Heldenanimationen etc. frei.