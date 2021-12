DPC 2021/22: Neues OG-Roster zerlegt Team Secret

Wieder fanden Clement „Puppey“ Ivanov und Yazied „YapzOr“ Jaradat nicht ins Match. Folgerichtig nahm OG nach 7 Minuten das Zepter in die Hand und gab es bis zum Ende nicht wieder her. Nach 36 Minuten beendeten sie Secrets Qualen. Artem „Yuragi“ Golubiev zeigte eine lupenreine Performance auf Templar Assassin (20-0-9) und bewies, dass auch er hier her gehört.