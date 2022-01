Dota 2: DPC 2021/22 Tour 1 - Deutsche Profis überzeugen

Bitter wird es im Tabellenkeller. Dort warten schon Alliance und Coolguys auf ihre Abschiebung ins Unterhaus. Für den Weltmeister von 2013 ist es ein ganz, ganz bitterer Gang in Liga 2, schließlich hat man sich auch für diese Tour ambitionierte Ziele gesetzt. Die Schweden wollten mit drei Neuzugängen jungfräulich ans Werk gehen, um an bessere Zeiten anzuknüpfen. Herausgekommen ist ein Flickenteppich an Ideen, die niemals so recht ineinandergreifen wollten. Resultat: Nur ein Sieg aus sieben Spielen.