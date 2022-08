ESL One Malaysia LIVE auf eSPORTS1 - KuroKy und Stormstormer wollen Titel

Team Nigmas Star-Carry Amer „Miracle“ Al-Barkawi fällt beispielsweise krankheitsbedingt aus, was die Titelchancen für das Team des deutschen Rekordspielers Kuro „KuroKy“ Takhasomi erheblich reduziert. In Team Entity hofft ein zweiter deutscher Spieler auf eine möglichst hohe Platzierung. Daniel „Stormstormer“ Schoetzau spielt seit der zweiten Tour dieses Jahres in Europas höchster Liga. Ein Erfolg beim ESL One Malaysia wäre sein bisher größter Triumph.