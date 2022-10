Dota 2 WM 2022: Top-4 im Favoritencheck - gewinnt ein Deutscher endlich wieder die Schale?

Tundra Esports wirkt wie ein Team, das die größte Entwicklung der letzten 24 Monate durchgemacht hat. Seit Gründung 2021 ist der deutsche Midlaner Leon „Nine“ Kirilin an Bord der Londoner Organisation. Das Team wuchs harmonisch zusammen und spielte sich konstant in den Rängen nach oben. Ihren absoluten Höhepunkt scheinen sie jetzt beim The International 2022 erreicht zu haben. Als einziges der WM sind sie noch ungeschlagen und haben erst vier Maps abgeben müssen.