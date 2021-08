TimKalation: FIFA 22 – Der Hype zieht auf

Ich gehe nun nicht auf alle Details ein, so wie ich es bei den Änderungen zum Gameplay tat. Aber ein paar Dinge möchte ich ansprechen. Da ist zum einen das angepasste Division Rivals System. Rivals ist künftig in Saisons die sechs Wochen lang dauern eingeteilt. Dabei steigt man durch Siege bestimmte Stufen auf und kann bestimmte Ränge nicht mehr verlieren. Das runter “quitten” (absichtliches Verlassen von Spielen; Anm. d. Red) in Divisionen die weit unter dem eigenen Skill liegen, um beispielsweise Aufgaben zu erfüllen entfällt also. Eine sehr gute und wie angesprochen, gewünschte Änderung. Es ist unheimlich frustrierend in seiner Division Gegner zu bekommen, gegen die man chancenlos ist und die einen “benutzen”, um schnell ihre Aufgaben zu erfüllen.